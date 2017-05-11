Срок следствия по делу экс-главы «Башнефти» Урала Рахимова продлен до 28 июля
Предыдущий срок следствия истек 28 апреля.
Предыдущий срок следствия истек 28 апреля.
УФА, 11 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Срок следствия по делу
«Срок продлен на три месяца, до 28 июля. Следствие обосновывает это тем, что еще не получены ответы на запросы в иностранные банки о счетах и вкладах Рахимова», — пояснил он.
Предыдущий срок следствия истек 28 апреля.
По версии следствия, Рахимов использовал служебное положение своего отца — первого президента Башкирии Муртазы Рахимова — и организовал хищение контрольных пакетов акций ряда открытых акционерных обществ общей стоимостью более 130 млрд рублей, получив возможность распорядиться ими по своему усмотрению. Далее Рахимов обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом, а именно реализацию пакетов акций в ОАО АФК «Система» и других юридических лиц на общую сумму более $2,5 млрд, полагают следователи.
В то же время, по словам адвокатов, Рахимов не являлся собственником компаний башкирского ТЭК, а лишь имел право управления.