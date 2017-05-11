Срок следствия по делу экс-главы «Башнефти» Урала Рахимова продлен до 28 июля

УФА, 11 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Срок следствия по делу экс-главы «Башнефти» Урала Рахимова, обвиняемого в хищении и легализации акций предприятий ТЭК Башкирии, продлен на три месяца. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Сергей Макаренко.

«Срок продлен на три месяца, до 28 июля. Следствие обосновывает это тем, что еще не получены ответы на запросы в иностранные банки о счетах и вкладах Рахимова», — пояснил он.

Предыдущий срок следствия истек 28 апреля.