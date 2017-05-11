В центре Красноярска убили посетителя ночного клуба
Подозреваемый уже признался в убийстве, но мотивы пока не называются.
Подозреваемый уже признался в убийстве, но мотивы пока не называются.
В ночном клубе в центре Красноярска убили молодого парня, сообщили в ГСУ СК по краю. Преступление совершено еще в выходные, но следователи рассказали о нем только сегодня. В убийстве уже признался охранник развлекательного заведения, но мотивы его поступка не уточняются.
ЧП произошло в ночном клубе Centr, который расположен на ул. Бограда. В 5 часов утра 6 мая в туалете клуба обнаружили тело молодого человека с признаками насильственной смерти. При этом его личность все еще не установлена.
«По предварительным результатам
Комментарий представителей заведения получить не удалось.