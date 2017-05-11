Подросток в Хабаровском крае упал с крыши дома

Хабаровск, 11 мая, AmurMedia.

В Хабаровском крае проводится проверка по факту смерти подростка. Травмы, несовместимые с жизнью, были получены в результате падения с крыши дома, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

8 мая 2017 года с крыши жилого дома, расположенного в селе Матвеевка, упал подросток. Потерпевший доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.