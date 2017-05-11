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08:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Координаторы поисков Яны Перчаткиной обратились к водителям

Шоферов просят наклеить ориентировку на стекло автомобилей.

Организаторы поисков пропавшей 9-летней Яны Перчаткиной просят помощи у автолюбителей.

— Пожалуйста, разместите эту ориентировку на стекло своей машины. Поиски до сих пор продолжаются, информация актуальна, — обратился ко всем неравнодушным пользователям социальных сетей Павел Нестеров.

Напомним, что ищут Яну Перчаткину ищут уже семь дней. 9-летняя школьница пропала по дороге в школу. В поисках девочки уже поучаствовали тысячи волонтеров и сотрудников силовых структур. К сожалению, никаких следов Яны найти до сих пор не удалось.

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