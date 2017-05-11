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08:41 (мск), источник: VLADNEWS

Серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Приморье

Проводится проверка.

В среду, 10 мая, в 20.00 в дежурную часть ОМВД России по Хорольскому району поступило сообщение об опрокидывании мотоцикла в с. Петровичи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыли наряд полиции и бригада скорой помощи.

Установлено, что 39-летний мужчина двигался на мотоцикле марки Ирбис. Не справившись с управлением, водитель совершил опрокидывание в кювет, в результате чего получил тяжелую травму головного мозга.

Мотоциклист управлял транспортным средством без соответствующих документов, ранее обучения на право управления не проходил.

По данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отметим, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 76 ДТП: 10 — с пострадавшими, 66 — с материальным ущербом. Медицинская помощь потребовалась 15 участникам автоаварий. Погибших нет.

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