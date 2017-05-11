Бизнесмену, обвиняемому в банкротстве крупного предприятия, огласили приговор

Решение по уголовному делу суд вынес 10 мая. «По ходатайству прокурора преступление было переквалифицировано, поэтому суд признал Воронова виновным по статье “Неправомерные действия при банкротстве”. Он приговорен к штрафу в размере 400 тысяч рублей. От уголовной ответственности Воронов освобожден за истечением срока давности», — рассказала корреспонденту «Урал-пресс-информ» консультант суда Марина Бурлакова.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», прокурор Александр Степанищев заявил о переквалификации преступления Воронова на более мягкое, по которому максимальное наказание — штраф. Раньше бизнесмен обвинялся в преднамеренном банкротстве предприятия (статья 196 УК РФ), максимальное наказание по которой — шесть лет лишения свободы.

С назначенным приговором категорически не согласен юрист Михаил Кузьмин — он считает решение суда слишком мягким. «Мы обязательно будем подавать апелляционную жалобу. Здесь явно есть коррупционная составляющая. Решение суда идет вразрез с выводами арбитражных судов всех инстанций, включая Высший арбитражный суд, которые прямо указывают, что именно действия господина Воронова привели предприятие к банкротству. Кроме того, умысел обвиняемого доказан с участием экспертной организации и отражен следователем в обвинительном заключении».

Не согласна с решением суда и представитель одного из потерпевших, начальник юридической службы АО «АК «Корвет» Надежда Токарева: «Речь идет о фактическом уничтожении градообразующего предприятия. Когда используют судебную систему для легализации разрушения такого предприятия, создается опасный прецедент — можно вывести активы, не рассчитаться с кредиторами и государством и жить спокойно».

Напомним, согласно материалам следствия, с 2008 по 2009 год Воронов, будучи членом Совета директоров ООО «УЗММ» и владея долей в уставном капитале более 85%, якобы с целью модернизации литейного производства на базе чугунно-литейного цеха завода заключил ряд контрактов на поставку и монтаж оборудования для литейного производства на общую сумму четыре миллиона 325 тысяч евро. Чтобы рассчитаться с поставщиками, Воронов оформил кредит в ОАО «Альфа-Банк» под залог приобретаемого оборудования и целого ряда недвижимого имущества, принадлежащего «УЗММ».

С сентября по декабрь 2008 года предприятие «УЗММ» перестало рассчитываться с поставщиками сырья, материалов и энергоносителей. Возникла кредиторская задолженность, а также задолженность по оплате обязательных налогов и сборов.

В связи с возросшей кредиторской задолженностью имущество «УЗММ» могло перейти «Альфа-Банку» и иным кредиторам, и поэтому Воронов решил перевести все имущество на учрежденную им организацию «Уфалейский завод металлоизделий» (ООО «УЗМИ»). С февраля 2009 года учредителем ООО «УЗМИ» становится его сын, а с период с октября 2008 года по сентябрь 2014 года экс-глава «УЗММ» переводит на подконтрольное общество все основные активы завода, без которых деятельность «УЗММ» становится невозможна.

Незадолго до оглашения приговора суда прокурор переквалифицировал обвинение по уголовному делу. Контрагенты посчитали такое действие несправедливым.

«Дело, на мой взгляд, касается фактически уничтожения градообразующего предприятия, — говорила ранее Надежда Токарева. — Доказано и нашло отражение в обвинительном заключении то, что, являясь фактическим собственником компании, Воронов вывел практически весь производственный комплекс “УЗММ” на подконтрольное ему общество по заниженным ценам. Так, например, согласно проведенной в ходе расследования экспертизе, цена здания компрессорной занижена в 74 раза, сооружения ГПП — в 36 раз, здания чугуно-литейного цеха занижена в 64 раза. Сразу после продажи активов была оформлена обратная аренда по завышенным ценам. Это также не могло не сказаться на финансовой ситуации в обществе. Например, цена цеха крупного стального литья на момент продажи его от УЗММ господину Воронову составляла 29 миллионов 700 тысяч рублей, тогда как фактически цех был реализован по цене 13 миллионов рублей. После продажи была оформлена обратная аренда от Воронова к УЗММ по цене 5 миллионов рублей, тогда как рыночная стоимость аренды, согласно проведенной в ходе следствия экспертизе, составляла всего 872 тысячи рублей».

Юрист Михаил Кузьмин утверждает, что в связи с неправомерными действиями в период банкротства судами была признана безнадежной к взысканию задолженность УЗММ перед налоговыми органами в сумме около 125 миллионов рублей. Таким образом, от действий Воронова пострадали не только контрагенты, но и государство.