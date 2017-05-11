СК проверит информацию об избиении детей няней в детском саду Омска

Информацию о травмировании детей в детском саду проверит следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Пост о том, что малыши приходят домой с синяками и царапинами, появился в сети вчера, 10 мая. Женщина пишет, что дети, посещающие ясельную группу детского сада № 247, систематически приходят из садика с повреждениями. При этом воспитатели сообщают, что синяки, царапины и разбитые губы дети получают во время игр.

6 мая один ребёнок рассказал своим родителям, что причина травм — вовсе не весёлые игры.