СК проверит информацию об избиении детей няней в детском саду Омска
Сообщение появилось в соцсети.
Сообщение появилось в соцсети.
Информацию о травмировании детей в детском саду проверит следственный комитет. Об этом сообщает
Пост о том, что малыши приходят домой с синяками и царапинами, появился в сети вчера, 10 мая. Женщина пишет, что дети, посещающие ясельную группу детского сада № 247, систематически приходят из садика с повреждениями. При этом воспитатели сообщают, что синяки, царапины и разбитые губы дети получают во время игр.
6 мая один ребёнок рассказал своим родителям, что причина травм — вовсе не весёлые игры.
В связи с этим региональный СК начал проверку в детском саду. Следователями будут тщательно проверены опубликованные сведения, действиям виновных лиц дана правовая оценка. Также по результатам проверки вынесут процессуальное решение.