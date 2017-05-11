В Уфе пьяный водитель сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся

По предварительным данным, водитель двигался со стороны улицы Научная в сторону улицы Шафиева, и на пешеходном переходе сбил 17-летнюю девушку. В результате ДТП девушка с ушибами обратилась за медицинской помощью и после ее оказания была направлена домой.

Позже сотрудники ГИБДД задержали водителя, им оказался 28-летний уфимец. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он управлял автомашиной «Хонда Цивик». Сейчас в отношении него составлены административные дела.