В Башкирии в карстовом провале обнаружили труп мужчины

О странном происшествии 10 мая сообщили в органы очевидцы. В карстовом овраге в Аургазинском районе Башкирии недалеко от села Турумбет они нашли бездыханное тело мужчины. Чуть позже выяснилось, попал он туда после аварии в День Победы.

Оказывается, 45-летний местный житель 9 мая по обыкновению выехал пасти крупный рогатый скот. Он сел за руль мотоцикла ИЖ «Юпитер», но не справился с управлением и перевернулся в карстовый провал.