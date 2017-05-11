В Башкирии в карстовом провале обнаружили труп мужчины
Правоохранители начали расследование.
Правоохранители начали расследование.
О странном происшествии 10 мая сообщили в органы очевидцы. В карстовом овраге в Аургазинском районе Башкирии недалеко от села Турумбет они нашли бездыханное тело мужчины. Чуть позже выяснилось, попал он туда после аварии в День Победы.
Оказывается, 45-летний местный житель 9 мая по обыкновению выехал пасти крупный рогатый скот. Он сел за руль мотоцикла ИЖ «Юпитер», но не справился с управлением и перевернулся в карстовый провал.
— В результате аварии водитель скончался на месте. Начато расследование, — уточнили в