25 человек погибли при обрушении стены от песчаной бури в Индии

Еще как минимум 28 человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших есть женщины и дети, сообщает издание.

По предварительным данным, все пострадавшие доставлены в больницы, под завалами людей не осталось, рассказали изданию в местной полиции.

От нее гости свадьбы пытались укрыться под навесом, однако четырехметровая стена, к которой он крепился, не выдержала и рухнула на людей.



Ранее сегодня, 11 мая, СМИ сообщали о 23 погибших и 28 пострадавших. Информация уточняется, сообщили в полиции штата.