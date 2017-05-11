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09:10 (мск), источник: РБК

25 человек погибли при обрушении стены от песчаной бури в Индии

По меньшей мере 25 человек погибли при обрушении стены во время празднования свадьбы в штате Раджастхан в Индии, об этом сообщает издание Times of india.

Еще как минимум 28 человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших есть женщины и дети, сообщает издание.


По предварительным данным, все пострадавшие доставлены в больницы, под завалами людей не осталось, рассказали изданию в местной полиции.

По их информации, причиной обрушения стены стала пыльная буря

От нее гости свадьбы пытались укрыться под навесом, однако четырехметровая стена, к которой он крепился, не выдержала и рухнула на людей.

Ранее сегодня, 11 мая, СМИ сообщали о 23 погибших и 28 пострадавших. Информация уточняется, сообщили в полиции штата.

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