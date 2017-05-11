Семья из трех человек пострадала на пожаре в Татарске

Как сообщает «Сибкрай.ru», пожар произошел в ночь на 10 мая. Загорелась веранда и крыша дома. Огонь увидели соседи, которые вызвали пожарных.

Семья из трех человек, включая ребенка, успела выбраться из горящего дома. Они получили серьезные ожоги, но остались живы. Пожарные справились с огнем за шесть минут.

По предварительной версии, причиной пожара стали угли в мангале, которые порывами ветра занесло на веранду и крышу дома. Накануне хозяева устроили пикник и оставили тлеющие в мангале угли.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в поселке Балахта Красноярского края при пожаре в частном доме погибла семья из трех человек, из них двое детей. Трагедия случилась сегодня ночью.