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08:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Семья из трех человек пострадала на пожаре в Татарске

НОВОСИБИРСК, 11 мая, ФедералПресс. В Татарске Новосибирской области семья из трех человек пострадала на пожаре из-за углей в мангале.

Как сообщает «Сибкрай.ru», пожар произошел в ночь на 10 мая. Загорелась веранда и крыша дома. Огонь увидели соседи, которые вызвали пожарных.

Семья из трех человек, включая ребенка, успела выбраться из горящего дома. Они получили серьезные ожоги, но остались живы. Пожарные справились с огнем за шесть минут.

По предварительной версии, причиной пожара стали угли в мангале, которые порывами ветра занесло на веранду и крышу дома. Накануне хозяева устроили пикник и оставили тлеющие в мангале угли.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в поселке Балахта Красноярского края при пожаре в частном доме погибла семья из трех человек, из них двое детей. Трагедия случилась сегодня ночью.

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