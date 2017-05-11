В Перми подростки решили прокатиться на грузовом поезде

Сотрудники транспортной полиции сняли несовершеннолетних с поезда и доставили в служебное помещение. Подростки в возрасте 14, 13 и 12 лет рассказали, что они пришли посмотреть на поезда, потом заметили стоящий грузовой состав и решили на нем прокатиться.

С нарушителями и их родителями были проведены профилактические беседы. В отношении родителей были составлены административные протоколы.