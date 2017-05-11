СК проводит проверку после пожара с тремя жертвами в Красноярском крае

Ранее сообщалось, что ночью в Балахте сгорел дом, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибли три человека, из них двое детей.

«По предварительным данным, 11 мая около трех часов ночи 69-летний хозяин жилища проснулся от запаха дыма и обнаружил, что двухэтажный дом почти полностью охвачен огнем. Он разбил окно, выбрался на улицу и разбудил супругу, спавшую в летней кухне. Пока мужчина с пришедшим к нему на помощь соседом пытались через окно проникнуть в спальню, где спали двое приемных детей, женщина забежала в дом, но выйти обратно уже не смогла», — сказала Шаманская.

По ее словам, очаг возгорания расположен на крыше котельной. В настоящее время начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства.