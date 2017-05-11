В ДТП на выезде из Казани пострадали четыре человека

По предварительным данным, вечером 10 мая черный автомобиль «Дэу Нексия» остановился на красный сигнал светофора. В этот момент его протаранила белая «Дэу Нексия».

В результате столкновения белая «Дэу» получила серьёзные повреждения. Пострадали водитель и двое пассажиров черной иномарки, но от госпитализации отказались.

Пассажир белой «Дэу» пробил головой лобовое стекло, так как не был пристегнут в момент инцидента.

Как выяснилось, водитель белой иномарки управлял автомобилем в нетрезвом виде.