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09:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми задержали похитителей слепого пони

Животных помогли выследить неравнодушные пермяки.

Два пони, украденные 8 мая из конного клуба «Грация» в Перми нашлись. О том, что они находятся в микрорайоне Январский, вечером 10 мая хозяйке животных Алёне Чудиновой, сообщили пермяки. Сейчас она вместе с полицией находится на месте, где обнаружили пропавших пони.

«Пони не пострадали, единственное — у старшего обстригли гриву», — рассказала корреспонденту «АиФ — Прикамье» Алёна Чудинова.

По словам хозяйки, найти пропавших животных помогли коллеги-конники. Они видели, что лошадей увели в этом направлении. Дальше своими силами искали в указанном микрорайоне.

Однако хозяин дома, в котором обнаружили пропавших пони, сообщил, что о лошадях ничего не знает. Но его машина очень похожа на ту, на которой скрылись похитители. И именно в его конюшне в итоге нашли Алекса и Тибета.

Хозяйка рассказала корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье», что похищенные кони Алекс и Тибет — взрослые животные. Младший из них, Алекс, лишился глаз в детстве, потому за его судьбу Алёна переживала особенного: воры не смогли бы его продать, и потому могли убить. Теперь животные в безопасности и в скором времени вернутся в родной конный клуб.

Интересно, что история похищенных пони заинтересовала мошенников. Их хозяйке стали поступать звонки от «очевидцев», которые знают, куда именно вывезены животные. Они просили оплатить транспорт для перевозки Алекса и Тибета обратно в Пермь.

Напомним, в момент кражи Алекс и Тибет были на вольном выгуле. Затем неизвестная женщина вывела их на дорогу к машине ВАЗ — 21099. Вместе с водителем они привязали пони к автомобилю и поехали, причем так быстро, что животные бежали следом рысью.

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