Туристов из Перми и Москвы спасли в каньоне реки Хашупсе

Сотрудники МЧС Абхазии спасли туристов из Перми и Москвы, застрявших в каньоне реки Хашупсе. Они не смогли перейти реку вброд из-за поднявшегося уровня воды. Двоим удалось выбраться на прибрежную скалу и отправиться за помощью. Еще пять человек пытались выжить, держась за бревно.



В результате, туристы получили переохлаждение.



Примечательно, что экстремали никому не сообщили маршрут следования и не взяли с собой специального снаряжения и экипировку, кроме гидрокостюмов.