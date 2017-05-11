Туристов из Перми и Москвы спасли в каньоне реки Хашупсе
В Абхазии российские туристы не смогли перейти реку вброд. В итоге пять человек вынуждены были дожидаться помощи в бурлящей воде, держась за бревно.
В Абхазии российские туристы не смогли перейти реку вброд. В итоге пять человек вынуждены были дожидаться помощи в бурлящей воде, держась за бревно.
Сотрудники МЧС Абхазии спасли туристов из Перми и Москвы, застрявших в каньоне реки Хашупсе. Они не смогли перейти реку вброд
В результате, туристы получили переохлаждение.
Примечательно, что экстремали никому не сообщили маршрут следования и не взяли с собой специального снаряжения и экипировку, кроме гидрокостюмов.