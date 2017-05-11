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09:36 (мск), источник: Новости Перми

Туристов из Перми и Москвы спасли в каньоне реки Хашупсе

В Абхазии российские туристы не смогли перейти реку вброд. В итоге пять человек вынуждены были дожидаться помощи в бурлящей воде, держась за бревно.

Сотрудники МЧС Абхазии спасли туристов из Перми и Москвы, застрявших в каньоне реки Хашупсе. Они не смогли перейти реку вброд из-за поднявшегося уровня воды. Двоим удалось выбраться на прибрежную скалу и отправиться за помощью. Еще пять человек пытались выжить, держась за бревно.

В результате, туристы получили переохлаждение.

Примечательно, что экстремали никому не сообщили маршрут следования и не взяли с собой специального снаряжения и экипировку, кроме гидрокостюмов.

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