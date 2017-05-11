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09:49 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Альметьевске при пожаре в квартире погибли двое мужчин

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Минувшей ночью в Альметьевске на пожаре в квартире погибли двое мужчин, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на третьем этаже девятиэтажки № 39 по проспекту Строителей поступило сегодня в 1.47 на единый номер вызова экстренных служб 112.

На место выехали пожарные ПСЧ № 65, полицейские, службы газа и электросетей, а также медики.

За 30 минут пожарным удалось локализовать и ликвидировать горение площадью 15 квадратных метров. В квартире обнаружили тела 79-летнего и 38-летнего мужчины.

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

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