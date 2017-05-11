В Альметьевске при пожаре в квартире погибли двое мужчин

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на третьем этаже девятиэтажки № 39 по проспекту Строителей поступило сегодня в 1.47 на единый номер вызова экстренных служб 112.

На место выехали пожарные ПСЧ № 65, полицейские, службы газа и электросетей, а также медики.

За 30 минут пожарным удалось локализовать и ликвидировать горение площадью 15 квадратных метров. В квартире обнаружили тела 79-летнего и 38-летнего мужчины.

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.