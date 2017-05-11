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09:35 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве

Взрыв произошел в здании, расположенном по проспекту Центральному в районе улицы вторая Слободская в котором располагается банк «Пивденный».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В центре Николаева прогремел мощный взрыв, сообщает «Преступности. НЕТ». Взрыв произошел в здании, расположенном по проспекту Центральному в районе улицы вторая Слободская в котором располагается банк «Пивденный».

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Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве.

«Неизвестные подорвали входные двери в банк. Взрывная волна была настолько сильной, что в результате нее повылетали стекла в окнах квартир 3 и 4 этажей, расположенных в доме рядом со зданием банка», — сообщает корреспондент издания.

На место происшествия сразу же прибыло пять экипажей сотрудников патрульной полиции Николаева и сотрудники ГСЧС.

По предварительной информации пострадавших нет несмотря на то, что куски двери банка разлетелись в радиусе двадцати метров. Вместе с тем, стоит отметить, что после взрыва многие жители дома выбежали на улицу.

В данный момент на место происшествия уже прибыла следственно-оперативная группа Национальной полиции и оперативники СБУ. Взрывотехники обследуют место взрыва.

Ранее сообщалось, что около 30 представителей праворадикальных организаций Николаева, включая членов Гражданского корпуса «Азов», напали на офис Ассоциации ветеранов боевых действий в Афганистане и воинов запаса.

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