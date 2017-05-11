«Ловца покемонов» Соколовского признали виновным в оскорблении чувств верующих и возбуждении вражды
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости.
В августе прошлого года Соколовский разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в
Согласно решению суда, блогер оскорбил религиозные чувства не только христиан, но и мусульман. Кроме того, по мнению судьи, его действия были направлены на возбуждение ненависти к Русской православной церкви и лично к патриарху Кириллу.
Блогера также признали виновным в незаконном приобретении специального технического средства: во время обыска у него дома нашли ручку с видеокамерой.
Во время слушаний прокурор требовал приговорить Соколовского к трем с половиной годам колонии. Сам блогер в последнем слове заявил, что он в шоке от обвинений в свой адрес.
На допросах Соколовский не признал свою вину. По его словам, он не хотел оскорбить чувства верующих, а ручка с видеокамерой ему не принадлежит.
Вы, как собачка, так охлаждаетесь?
А насчет своего опыта... приходилось наблюдать как таких покемонщиков и таких языкатых учат правильному поведению.
Понято?