Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Мат придает силы
Майкл Пенс рассказал главе МИД Украины, как достичь мира в стране
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Эксперт: Сборной нужны Капризов и игрок из НХЛ
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
"Уберите бабушку с экранов": в Сети критикуют творчество Апиной
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Подготовка техники к Параду Победы
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
860 лет назад родился Cид Вишес
09:43 (мск), источник: РИА Новости

«Ловца покемонов» Соколовского признали виновным в оскорблении чувств верующих и возбуждении вражды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал блогера Руслана Соколовского виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих.

Источник: РИА "Новости"

В августе прошлого года Соколовский разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце блогер высмеял основы христианства.

Согласно решению суда, блогер оскорбил религиозные чувства не только христиан, но и мусульман. Кроме того, по мнению судьи, его действия были направлены на возбуждение ненависти к Русской православной церкви и лично к патриарху Кириллу.

Блогера также признали виновным в незаконном приобретении специального технического средства: во время обыска у него дома нашли ручку с видеокамерой.

Во время слушаний прокурор требовал приговорить Соколовского к трем с половиной годам колонии. Сам блогер в последнем слове заявил, что он в шоке от обвинений в свой адрес.

На допросах Соколовский не признал свою вину. По его словам, он не хотел оскорбить чувства верующих, а ручка с видеокамерой ему не принадлежит.

Комментарии
10
Иван Петров
Не туда смотрите, языкастый вы наш.
Вы, как собачка, так охлаждаетесь?
А насчет своего опыта... приходилось наблюдать как таких покемонщиков и таких языкатых учат правильному поведению.
Понято?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
писака заненый
да уж с покемонами дураки плодятся на славу
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Олег Андронов
А ты не думал то что он оскорбил своим поведением целый пласт веры у каждого человека который верует . Если каждый начнет так в церковь приходить ? Каждого по попке шлепать?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Прокурор потребовал посадить ловца покемонов на 3,5 года
28 апреля© Ньюстюб
Происходящее в Киеве стало вызывать все больше вопросов на Западе
Названы возможные претенденты на пост главы ФБР
СМИ узнали о возможном аресте резиденции посла США в Москве
Постпред РФ при ЕС рассказал, когда можно ждать отмены санкций
Кабмин РФ изменил систему ценообразования коммунальных услуг
80% компаний-импортеров вина могут уйти из России
Три хоккеиста сборной России освободились для участия в ЧМ
КНДР потребует выдачи участников заговора во главе с США и РК
Спорт
«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось — за упокой. Заслужил уважение — но не поездку на финальный матч Лиги чемпионов в Кардифф
Авто
Lamborghini дешевле миллиона рублей: как это выглядит Murcielago LP640 должна стоить дорого. Даже несмотря на то, что этот автомобиль сделан в 2008 году
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь