«Ловца покемонов» Соколовского признали виновным в оскорблении чувств верующих и возбуждении вражды

В августе прошлого года Соколовский разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце блогер высмеял основы христианства.

Согласно решению суда, блогер оскорбил религиозные чувства не только христиан, но и мусульман. Кроме того, по мнению судьи, его действия были направлены на возбуждение ненависти к Русской православной церкви и лично к патриарху Кириллу.

Блогера также признали виновным в незаконном приобретении специального технического средства: во время обыска у него дома нашли ручку с видеокамерой.

Во время слушаний прокурор требовал приговорить Соколовского к трем с половиной годам колонии. Сам блогер в последнем слове заявил, что он в шоке от обвинений в свой адрес.

На допросах Соколовский не признал свою вину. По его словам, он не хотел оскорбить чувства верующих, а ручка с видеокамерой ему не принадлежит.