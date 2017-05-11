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09:44 (мск), источник: dostup1.ru

Магнитогорский полицейский насмерть сбил пешехода в Сосновском районе

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится служебная проверка.

В Сосновском районе (Челябинская область) сотрудник полиции насмерть сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-центра регионального ГУ МВД, ДТП произошло в ночь на 11 мая на 27 километре «Западного обхода Челябинска».

«Водитель Hyundai Santa Fe совершил наезд на пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть в не установленном для перехода месте. От полученных травм он скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

За управлением транспортного средства находился 43-летний сотрудник полиции Магнитогорска. На момент аварии он был трезвым.

«В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится служебная проверка. В случае установления вины полицейского он будет уволен со службы из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители — привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в нем говорится, что ДТП произошло на неосвещенном участке дороги.

По отпечаткам пальцев сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался житель Копейска 1988 года рождения.

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