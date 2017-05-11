Прикамец топором угрожал работникам «Пермэнерго»

6 мая 2017 г. во время планового рейда по выявлению фактов хищения электроэнергии бригада филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» обнаружила в деревне Внукова Кудымкарского района на территории одного из домовладений незаконное подключение. При демонтаже наброса на провода энергетики столкнулись с агрессивным поведением проживающего в данном доме мужчины. Он угрожал энергетикам, а в качестве доказательства серьезности своих намерений продемонстрировал топор.



На место происшествия была вызвана полиция. Правонарушитель в это время скрылся на чердаке, однако через некоторое время сдался сотрудникам органов внутренних дел.

Личность гражданина, совершившего противоправные действия, установлена. Это местный житель 1978 года рождения, ранее неоднократно судимый. В настоящее время он находится под административным арестом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Энергетики предупреждают: любые попытки помешать законным действиям специалистов «Пермэнерго» будут пресечены сотрудниками полиции, а действиям злоумышленников будет дана соответствующая правовая оценка.