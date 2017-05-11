Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Мышцы способны чувствовать сахар
Путин не стал поздравлять с Днем Победы президентов двух стран
14-летняя дочка Кейт Мосс затмила свою маму (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Семин: Главное действующее лицо в футболе — игрок, а не тренер
Овечкин в составе «Вашингтона» завершил борьбу за Кубок Стэнли
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
"Уберите бабушку с экранов": в Сети критикуют творчество Апиной
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
«Профи» — новая модель марки УАЗ
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Подготовка техники к Параду Победы
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
860 лет назад родился Cид Вишес
09:48 (мск), источник: Новости Перми

Прикамец топором угрожал работникам «Пермэнерго»

В Кудымкарском районе вор электричества с топором встретил энергетиков, которые пришли отключать его дом от сетей. Инцидент случился в деревне Внукова. Полиция задержала агрессивного деревенского жителя.

6 мая 2017 г. во время планового рейда по выявлению фактов хищения электроэнергии бригада филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» обнаружила в деревне Внукова Кудымкарского района на территории одного из домовладений незаконное подключение. При демонтаже наброса на провода энергетики столкнулись с агрессивным поведением проживающего в данном доме мужчины. Он угрожал энергетикам, а в качестве доказательства серьезности своих намерений продемонстрировал топор.

На место происшествия была вызвана полиция. Правонарушитель в это время скрылся на чердаке, однако через некоторое время сдался сотрудникам органов внутренних дел.
Личность гражданина, совершившего противоправные действия, установлена. Это местный житель 1978 года рождения, ранее неоднократно судимый. В настоящее время он находится под административным арестом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Энергетики предупреждают: любые попытки помешать законным действиям специалистов «Пермэнерго» будут пресечены сотрудниками полиции, а действиям злоумышленников будет дана соответствующая правовая оценка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Перми ограничат движение транспорта на ул. Луначарского
Названы возможные претенденты на пост главы ФБР
СМИ узнали о возможном аресте резиденции посла США в Москве
Постпред РФ при ЕС рассказал, когда можно ждать отмены санкций
Кабмин РФ изменил систему ценообразования коммунальных услуг
80% компаний-импортеров вина могут уйти из России
Три хоккеиста сборной России освободились для участия в ЧМ
КНДР потребует выдачи участников заговора во главе с США и РК
Спорт
«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось — за упокой. Заслужил уважение — но не поездку на финальный матч Лиги чемпионов в Кардифф
Авто
Lamborghini дешевле миллиона рублей: как это выглядит Murcielago LP640 должна стоить дорого. Даже несмотря на то, что этот автомобиль сделан в 2008 году
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Средняя ставка по ипотеке в России снизилась
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь