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09:40 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Публичное задержание сотрудника ДПС в Уфе: возбуждено уголовное дело

По подозрению сотрудника ДПС в мелком взяточничестве возбуждено уголовное дело.

Напомним, накануне в центре Уфы на глазах у многочисленных прохожих был задержан сотрудник ГИБДД.

Видео задержания сразу же попало в сеть. Сегодня Следственными органами Следственного комитета РФ по РБ по материалам проверки МВД по РБ было возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 9 мая 2017 года 36-летний инспектор ДПС остановил водителя в районе остановки «Округ Галле» в Уфе.

Оказалось, что водитель лишен права управления транспортным средством. Но инспектор не стал составлять протокол об административном нарушении за взятку в сумме 3 тысячи рублей.

Водитель успел сообщить о случившемся в правоохранительные органы и, после получения денег, сотрудник ГИБДД был задержан. Оперативное мероприятие попало на кадры любительской съемки.

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