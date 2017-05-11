Публичное задержание сотрудника ДПС в Уфе: возбуждено уголовное дело
По подозрению сотрудника ДПС в мелком взяточничестве возбуждено уголовное дело.
По подозрению сотрудника ДПС в мелком взяточничестве возбуждено уголовное дело.
Напомним, накануне в центре Уфы на глазах у многочисленных прохожих был задержан сотрудник ГИБДД.
Видео задержания сразу же попало в сеть. Сегодня Следственными органами Следственного комитета РФ по РБ по материалам проверки МВД по РБ было возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».
Как сообщает
Оказалось, что водитель лишен права управления транспортным средством. Но инспектор не стал составлять протокол об административном нарушении за взятку в сумме 3 тысячи рублей.
Водитель успел сообщить о случившемся в правоохранительные органы и, после получения денег, сотрудник ГИБДД был задержан. Оперативное мероприятие попало на кадры любительской съемки.