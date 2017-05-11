В Волгограде осужден виновник ДТП, в котором погибли три человека
Краснооктябрьский суд Волгограда признал Сергея Гамбеля виновным в совершении ДТП, в котором погибли три человека.
Краснооктябрьский суд Волгограда признал Сергея Гамбеля виновным в совершении ДТП, в котором погибли три человека.
Как сообщила РИАЦ
В результате
Свою вину в суде Гамбель отрицал. Суд приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.