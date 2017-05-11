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15:43 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде осужден виновник ДТП, в котором погибли три человека

Краснооктябрьский суд Волгограда признал Сергея Гамбеля виновным в совершении ДТП, в котором погибли три человека.

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, суд установил, что ночью 22 октября 2014 года Гамбель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ -2108.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-2108 и его супруга, а также пассажир виновника ДТП скончались на месте происшествия.

Свою вину в суде Гамбель отрицал. Суд приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, в течение трех лет ему будет запрещено управлять транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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