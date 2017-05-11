Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Ученые раскрыли секрет мужской логики
Ярош обратился к властям Украины после беспорядков 9 мая
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Ювентус» + «Реал» = финал
Между словаками и немцами тает лёд. Итоги дня на ЧМ
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
"Уберите бабушку с экранов": в Сети критикуют творчество Апиной
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
«Профи» — новая модель марки УАЗ
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
860 лет назад родился Cид Вишес
11Война в карикатурах
8Дебаты Макрона и Ле Пен
10:56 (мск), источник: НИА Самара

Ранее судимый тольяттинец убил пенсионера

Пострадавший пригласил преступника в гости.

В полицию Тольятти поступило сообщение от 38-летнего местного жителя. Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что в квартире одного из домов, расположенных на улице Лесной, неизвестный нанес ножевое ранение его отцу, в результате которого 60-летний мужчина скончался.

Со слов заявителя полицейские установили, что пенсионер пригласил в гости мужчину, с которым познакомился на улице, и употреблял с ним спиртные напитки. После завершения застолья незнакомец покинул квартиру, однако через некоторое время вернулся. По данным заявителя, между его отцом и гостем возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес ножевое ранение потерпевшему и скрылся с места преступления.

Уже на следующий день, сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего местного жителя. По данным правоохранителей, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Самарской области пройдет финал конкурса "Безопасное колесо - 2017"
Названы возможные претенденты на пост главы ФБР
СМИ сообщили о возможном аресте резиденции посла США в Москве
Постпред РФ при ЕС рассказал, когда можно ждать отмены санкций
Кабмин РФ изменил систему ценообразования коммунальных услуг
80% компаний-импортеров вина могут уйти из России
Три хоккеиста сборной России освободились для участия в ЧМ
КНДР потребует выдачи участников заговора во главе с США и РК
Спорт
«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось — за упокой. Заслужил уважение — но не поездку на финальный матч Лиги чемпионов в Кардифф
Авто
Lamborghini дешевле миллиона рублей: как это выглядит Murcielago LP640 должна стоить дорого. Даже несмотря на то, что этот автомобиль сделан в 2008 году
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В Москве построят 49 станций метро за три года
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Средняя ставка по ипотеке в России снизилась
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь