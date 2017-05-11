Нелепое ДТП стало причиной двухчасовой пробки в Кировском районе Хабаровска

В среду вечером автомобильная авария стала причиной пробки в районе штаба Восточного военного округа. На улице Запарина столкнулись «Мицубиши Паджеро» и «Тойота Виш». Дожидаться оформления ДТП автолюбителям пришлось почти два часа, сообщает портал «Губерния».

До аварии внедорожник двигался в направлении улицы Советской: 32-летний хабаровчанин подвозил родственников домой. В планы автолюбителя вмешался водитель «Тойоты», который выезжал из парковочного кармана. По словам владельца «Паджеро», серая иномарка перед ним появилась неожиданно.

Минивэном управлял 65-летний пенсионер. Выехав из кармана у штаба округа, он собирался направиться в сторону центра города — для этого мужчине нужно было пропустить все автомобили. Приближающийся «Паджеро» водитель «Тойоты» попросту не увидел.