Суд признал уральского ловца покемонов в храме виновным

Руслан Соколовский признан виновным в возбуждении вражды и ненависти, сообщает РИА Новости.

Какое наказание назначат блогеру — станет известно в конце оглашения приговора.

Напомним, молодой человек обвиняется по трем статьям — возбуждение ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ), нарушение права на свободу вероисповеданий (ст. 148 УК РФ) и незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ). Последняя статья появилась в деле после того, как на съемной квартире уральца правоохранительные органы нашли так называемую шпионскую ручку со встроенным диктофоном. Что же касается двух первый статей, то, по данным следствия, дело обстояло следующим образом: с мая 2013 по сентябрь 2016 годов блогер снял и разместил на YouTube девять роликов, которые, согласно экспертизе, содержали признаки унижения человеческого достоинства.

На время расследования парня отправили под домашний арест, а после нарушения его условий — перевели в СИЗО. Там ловец покемонов пробыл недолго: вскоре меру пресечения вновь изменили на домашний арест.