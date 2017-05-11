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10:05 (мск), источник: Uralpress.ru

В Чурилово снаряд от фейерверка попал в опору ЛЭП

В Челябинске заряд от фейерверка попал в деревянную опору воздушной линии электропередачи 10 кВ в поселке Чурилово Тракторозаводского района, что привело к задымлению опоры.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» очевидцы, в результате инцидента на въезде в поселок образовалась огромный автомобильный затор. В пробку попал и общественный транспорт. Место ЧП было огорожено лентами. Горожане, ехавшие с праздничного салюта в Чурилово, смогли наблюдать, как пожарные тушат деревянную опору.

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству в пресс-службе Челябэнерго, сообщение о задымлении на воздушной линии электропередачи 10 кВ в поселке Чурилово поступило на диспетчерский пульт Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» девятого мая в 22 часа 20 минут.

Специалисты ПО «ЧГЭС» мобилизовали необходимые ресурсы и незамедлительно выехали на место происшествия. Осмотр воздушной ЛЭП по улице Линейная показал, что источником дыма является одна из деревянных опор. Испытания, проведенные энергетиками, неисправностей на оборудовании ПО «ЧГЭС» не выявили. В энергокомпании отметили, что по предварительной версии причиной возгорания могло стать попадание в опору заряда от фейерверка.

В ходе выполнения работ отключения электроэнергии не было. Перебоев в электроснабжении потребителей не отмечено.

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В Чурилово снаряд от фейерверка попал в опору ЛЭП
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