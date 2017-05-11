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10:12 (мск), источник: Новости Перми

Школьник на квадроцикле сбил маленького мальчика

ДТП произошло 9 мая вечером в Индустриальном районе Перми. Ученик восьмого класса катался на квадроцикле и сбил двухлетнего мальчика.

В 18:00 во дворе дома по улице Встречная, 33 двигался квадроцикл ATV. Транспортом управлял водитель 2002 года рождения. При движении задним ходом он допустил наезд на двухлетнего пешехода. Ребенок двигался по дворовой территории.

В результате ДТП маленький мальчик получил травму живота и ушиб мягких тканей скуловой области. Установлено, что в момент происшествия рядом с детьми находились взрослые.

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