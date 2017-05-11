Школьник на квадроцикле сбил маленького мальчика

В 18:00 во дворе дома по улице Встречная, 33 двигался квадроцикл ATV. Транспортом управлял водитель 2002 года рождения. При движении задним ходом он допустил наезд на двухлетнего пешехода. Ребенок двигался по дворовой территории.

В результате ДТП маленький мальчик получил травму живота и ушиб мягких тканей скуловой области. Установлено, что в момент происшествия рядом с детьми находились взрослые.