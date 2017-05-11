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12:10 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подозреваемого в убийстве задержали в Семикаракорском районе

Подозреваемого в убийстве задержали полицейские в Семикаракорском районе Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, утром 10 мая жители поселка Вершинного обнаружили около дороги тело мужчины с ножевыми ранениями.

Прибывшие в поселок правоохранители выяснили, что убитый арендовал дом в нескольких метрах от места, где его обнаружили граждане. Было установлено также, что накануне гибели потерпевший распивал спиртные напитки с неизвестным.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска задержали по подозрению в преступлении 27-летнего жителя Шахт, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

Выяснилось, что между задержанным и потерпевшим произошла ссора на почве алкогольного опьянения, в результате которой гость нанес хозяину ножевые ранения и отнес тело к дороге. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос о заключении его под стражу.

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