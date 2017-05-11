Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
«Я обещал себе, что не сломаюсь». История Рафаэля Исхакова
Самым богатым сотрудником Минобороны оказался не министр Шойгу
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Ювентус» + «Реал» = финал
Между словаками и немцами тает лёд. Итоги дня на ЧМ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
"Уберите бабушку с экранов": в Сети критикуют творчество Апиной
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение
Начинающие водители становятся менее опасными
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Подготовка техники к Параду Победы
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
860 лет назад родился Cид Вишес
10:04 (мск), источник: КрымPress

У берегов Крыма и Кубани массово гибнут дельфины

За довольно короткий промежуток времени в Чёрном море у берегов Кубани и Крыма погибли более 100 дельфинов. Так, в акватории Новороссийска только за последний месяц были обнаружены 72 мёртвых особи, а рядом с крымским побережьем за полтора месяца — 31.

Специалисты, комментируя ЧП, называют несколько возможных причин массовой гибели морских млекопитающих. Сообщения об обнаружении погибших дельфинов поступают к нам сейчас чуть ли не по несколько раз в день. Мы разрабатываем несколько версий, которые могли стать причиной этих происшествий. Одна из них — это наличие жестких панцирных моллюсков в желудках у всех погибших дельфинов. Специалисты, производившие вскрытие, считают, что это могло послужить причиной смерти морских млекопитающих.

Другая версия — это загрязнение воды. Сейчас взяты ее пробы и они находятся в лаборатории на исследовании. Третья версия — это непосредственно физическое воздействие на дельфинов. Кто-то их мог убить или животные могли попасть в сеть, из которой им не получилось выбраться. Четвертая версия — потеря вожаком стаи естественной геолокации, что заставило его выброситься на берег и других членов стаи последовать его примеру. Если данная версия верна, то предстоит выяснить, почему это происходит, — цитирует Российская газета Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора Максима Черного. По данным ученых-экологов, которых привлекли к расследованию инцидента, подобной массовой гибели дельфинов (сразу более 100 особей) за последние несколько лет не происходило.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крым может провалить курортный сезон, если
Названы возможные претенденты на пост главы ФБР
СМИ узнали о возможном аресте резиденции посла США в Москве
Постпред РФ при ЕС рассказал, когда можно ждать отмены санкций
Кабмин РФ изменил систему ценообразования коммунальных услуг
80% компаний-импортеров вина могут уйти из России
Три хоккеиста сборной России освободились для участия в ЧМ
КНДР потребует выдачи участников заговора во главе с США и РК
Спорт
«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось — за упокой. Заслужил уважение — но не поездку на финальный матч Лиги чемпионов в Кардифф
Авто
Lamborghini дешевле миллиона рублей: как это выглядит Murcielago LP640 должна стоить дорого. Даже несмотря на то, что этот автомобиль сделан в 2008 году
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Средняя ставка по ипотеке в России снизилась
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь