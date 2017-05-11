У берегов Крыма и Кубани массово гибнут дельфины

Специалисты, комментируя ЧП, называют несколько возможных причин массовой гибели морских млекопитающих. Сообщения об обнаружении погибших дельфинов поступают к нам сейчас чуть ли не по несколько раз в день. Мы разрабатываем несколько версий, которые могли стать причиной этих происшествий. Одна из них — это наличие жестких панцирных моллюсков в желудках у всех погибших дельфинов. Специалисты, производившие вскрытие, считают, что это могло послужить причиной смерти морских млекопитающих.

Другая версия — это загрязнение воды. Сейчас взяты ее пробы и они находятся в лаборатории на исследовании. Третья версия — это непосредственно физическое воздействие на дельфинов. Кто-то их мог убить или животные могли попасть в сеть, из которой им не получилось выбраться. Четвертая версия — потеря вожаком стаи естественной геолокации, что заставило его выброситься на берег и других членов стаи последовать его примеру. Если данная версия верна, то предстоит выяснить, почему это происходит, — цитирует Российская газета Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора Максима Черного. По данным ученых-экологов, которых привлекли к расследованию инцидента, подобной массовой гибели дельфинов (сразу более 100 особей) за последние несколько лет не происходило.