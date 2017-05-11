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10:23 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Девушка погибла при столкновении иномарки с грузовиком под Кстовом

В результате ДТП на трассе погибла пассажирка легкового автомобиля.

Девушка погибла при столкновении иномарки с грузовиком на трассе в Кстовском районе, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло 10 мая в 02:00 на 444 км дороги Москва — Уфа. Водитель автомобиля Volkswagen не выбрал безопасную дистанцию и врезался в большегруз «МАЗ».

В результате аварии погибла 26-летняя пассажирка иномарки.

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