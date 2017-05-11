Девушка погибла при столкновении иномарки с грузовиком под Кстовом

Девушка погибла при столкновении иномарки с грузовиком на трассе в Кстовском районе, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло 10 мая в 02:00 на 444 км дороги Москва — Уфа. Водитель автомобиля Volkswagen не выбрал безопасную дистанцию и врезался в большегруз «МАЗ».

В результате аварии погибла 26-летняя пассажирка иномарки.