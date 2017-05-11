Чиновницу осудили за хищение 7 миллионов из бюджета Бердска

По данным ведомства, чиновницу признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, а также в покушении на мошенничество. Согласно материалам дела, с марта 2015 по август 2016 года Ведяшкина, используя электронные подписи работников управления финансов и налоговой политики Бердска, изготовила от имени граждан подложные заявки на возврат денег, которые якобы были ошибочно зачислены в бюджет.

Заявки отправлялись в Федеральные казачества региона. Деньги перечислялись на подконтрольные обвиняемой счета. Таким образом она похитила у администрации Бердска свыше 7,2 млн рублей.

Подсудимая полностью признала свою вину. Бердский городской суд назначил ей наказание в виде 3 лет и 9 месяцев колонии общего режима, а также штрафу в размере 300 тысяч рублей.