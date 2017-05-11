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10:13 (мск), источник: СуперОмск

Из Омска этапировали киргизского похитителя миллионов и людей

Еще в 2015 году в Омске был задержан лидер преступной группировки из Кыргызстана Арслан Рахманкулов.

Именно его сотрудники внутренних органов республики считают организатором знаменитого разбойного нападения в аэропорту «Ош» в 2014 году.

Как отметил начальник отдела международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Кыргызстана Асилбек Акматов, депортация подозреваемого состоялась много позже — осенью прошлого года.

«В сентябре 2016 года из Омска был доставлен один из организаторов разбойного нападения в аэропорту “Ош”, совершенного в декабре 2014 года. Еще несколько человек по тяжким преступлениям были доставлены в Кыргызстан», — пояснил прокурор. Интересно, что упоминаний в омских СМИ об этом нет.

Напомним, 27 декабря 2014 года неизвестные лица, одетые в специальную униформу сотрудников правоохранительных органов, в количестве 6 человек в масках, вооруженные автоматическим оружием, на автомашине марки «Тойота Эстима"(белый цвет, дипломатические номерные знаки D 0118) совершили разбойное нападение в комнате аэропорта «Ош». Неизвестные завладели 5 большими черными сумками с деньгами в сумме 5 млн 679 тыс. долларов. Кроме этого, в качестве заложника преступники захватили с собой Руслана Кулатова, директора туристической фирмы «Асман-Тур», и скрылись в неизвестном направлении.

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