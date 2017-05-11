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11:44 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани помощница главного бухгалтера похитила у предприятия 8 миллионов рублей

В отношении 35-летней женщины заведено уголовное дело.

Краснодар. 11 мая — Новая Кубань. В полицию обратился руководитель фирмы в Гулькевичском районе. Мужчина сообщил, что со счетов компании исчезло 8 миллионов рублей. Недостача была выявлена в результате аудиторской проверки предприятия.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, куда пропала крупная сумма. Выяснилось, что в течение двух лет заместитель главного бухгалтера незаконно перечисляла денежные средства предприятия на свои личные расчетные счета. Заметая следы, обвиняемая меняла реестры по перечислению выписок банка и делала фиктивные записи в бухгалтерском учете.

В настоящее время 35-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела. Ей грозит до 7 лет тюремного заключения, сообщали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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