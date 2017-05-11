На Кубани помощница главного бухгалтера похитила у предприятия 8 миллионов рублей

Краснодар. 11 мая — Новая Кубань. В полицию обратился руководитель фирмы в Гулькевичском районе. Мужчина сообщил, что со счетов компании исчезло 8 миллионов рублей. Недостача была выявлена в результате аудиторской проверки предприятия.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, куда пропала крупная сумма. Выяснилось, что в течение двух лет заместитель главного бухгалтера незаконно перечисляла денежные средства предприятия на свои личные расчетные счета. Заметая следы, обвиняемая меняла реестры по перечислению выписок банка и делала фиктивные записи в бухгалтерском учете.