На Кубани помощница главного бухгалтера похитила у предприятия 8 миллионов рублей
В отношении 35-летней женщины заведено уголовное дело.
В отношении 35-летней женщины заведено уголовное дело.
Краснодар. 11 мая — Новая Кубань. В полицию обратился руководитель фирмы в Гулькевичском районе. Мужчина сообщил, что со счетов компании исчезло 8 миллионов рублей. Недостача была выявлена в результате аудиторской проверки предприятия.
В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, куда пропала крупная сумма. Выяснилось, что в течение двух лет заместитель главного бухгалтера незаконно перечисляла денежные средства предприятия на свои личные расчетные счета. Заметая следы, обвиняемая меняла реестры по перечислению выписок банка и делала фиктивные записи в бухгалтерском учете.
В настоящее время 35-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела. Ей грозит до 7 лет тюремного заключения, сообщали в