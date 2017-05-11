Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Мужчины и женщины эволюционируют по-разному
Ярош обратился к властям Украины после беспорядков 9 мая
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Эксперт: Сборной нужны Капризов и игрок из НХЛ
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
"Уберите бабушку с экранов": в Сети критикуют творчество Апиной
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение
Начинающие водители становятся менее опасными
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Подготовка техники к Параду Победы
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
860 лет назад родился Cид Вишес
10:32 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Днепре подожгли офис «Оппоблока»

По предварительным данным, двое неизвестных мужчин, скрывая лица под капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис партии, после чего скрылись на автомобиле.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Офис политической партии «Оппозиционный блок» подожгли в Днепре в ночь на четверг, сообщает пресс-служба организации.

Читайте также
Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве

«Офис Оппозиционного Блока находится в жилом доме. От ночного поджога могли пострадать люди. Радикалы, продолжающие раскалывать страну, пытающиеся запугать насадить атмосферу страха и террора, ставят под угрозу жизнь и безопасность граждан Украины, конституционный и правовой порядок. Особую тревогу вызывает, что эти действия организованы и прикрываются военизированными группами, которые контролируют мэр Днепра Филатов и нардеп Денисенко, а финансируются из бюджета Днепра», — заявил депутат горсовета Днепра Сергей Суханов.

Сообщается, что инцидент произошел в половине четвертого утра. Так, двое неизвестных мужчин, скрывая лица под капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис партии, после чего скрылись на автомобиле. Пожар ликвидировали две пожарные машины.

Ранее нардеп «Оппоблока» Александр Вилкул обвинил мэра Днепра Бориса Филатова в организации провокаций на 9 мая в городе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Происходящее в Киеве стало вызывать все больше вопросов на Западе
Названы возможные претенденты на пост главы ФБР
СМИ узнали о возможном аресте резиденции посла США в Москве
Постпред РФ при ЕС рассказал, когда можно ждать отмены санкций
Кабмин РФ изменил систему ценообразования коммунальных услуг
80% компаний-импортеров вина могут уйти из России
Три хоккеиста сборной России освободились для участия в ЧМ
КНДР потребует выдачи участников заговора во главе с США и РК
Спорт
«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось — за упокой. Заслужил уважение — но не поездку на финальный матч Лиги чемпионов в Кардифф
Авто
Lamborghini дешевле миллиона рублей: как это выглядит Murcielago LP640 должна стоить дорого. Даже несмотря на то, что этот автомобиль сделан в 2008 году
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь