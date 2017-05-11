В Днепре подожгли офис «Оппоблока»

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Офис политической партии «Оппозиционный блок» подожгли в Днепре в ночь на четверг, сообщает пресс-служба организации.

«Офис Оппозиционного Блока находится в жилом доме. От ночного поджога могли пострадать люди. Радикалы, продолжающие раскалывать страну, пытающиеся запугать насадить атмосферу страха и террора, ставят под угрозу жизнь и безопасность граждан Украины, конституционный и правовой порядок. Особую тревогу вызывает, что эти действия организованы и прикрываются военизированными группами, которые контролируют мэр Днепра Филатов и нардеп Денисенко, а финансируются из бюджета Днепра», — заявил депутат горсовета Днепра Сергей Суханов.

Сообщается, что инцидент произошел в половине четвертого утра. Так, двое неизвестных мужчин, скрывая лица под капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис партии, после чего скрылись на автомобиле. Пожар ликвидировали две пожарные машины.

Ранее нардеп «Оппоблока» Александр Вилкул обвинил мэра Днепра Бориса Филатова в организации провокаций на 9 мая в городе.