Полиция ищет аферистов, обманувших жителя Приангарья на 300 тысяч рублей

Житель Иркутской области отдал двум мошенникам почти 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Жертвой мошенничества стал 56-летний мужчина из Усть-Илимска. Как выяснили полицейские, на телефон потерпевшего позвонил незнакомец и представился сотрудником сотовой компании. Собеседник рассказал, что клиенту из Усть-Илимска положена компенсация за услуги связи. Для получения выплаты нужно всего лишь назвать данные банковской карты и смс-пароль. После выполнения требования у мужчины списали деньги.

Через некоторое время позвонил другой незнакомец, назвавшийся уже сотрудником службы безопасности банка. По его словам, аферисты пытаются снять оставшиеся деньги с его банковской карты, для предотвращения этого нужно пройти к банкомату и под диктовку выполнить ряд операций. Усть-илимец сделал требуемые действия и лишился последних сбережений.

В общем, мошенники украли у него 293 тысячи рублей. Оперативники установили, что абонентские номера злоумышленников зарегистрированы в Приморском крае. Полицейские рекомендуют жителям Приангарья хранить в секрете конфиденциальные данные банковской карты.