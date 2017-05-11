Полиция ищет аферистов, обманувших жителя Приангарья на 300 тысяч рублей
Мужчина поверил двум злоумышленникам.
Мужчина поверил двум злоумышленникам.
Житель Иркутской области отдал двум мошенникам почти 300 тысяч рублей. Об этом сообщает
Жертвой мошенничества стал 56-летний мужчина из
Через некоторое время позвонил другой незнакомец, назвавшийся уже сотрудником службы безопасности банка. По его словам, аферисты пытаются снять оставшиеся деньги с его банковской карты, для предотвращения этого нужно пройти к банкомату и под диктовку выполнить ряд операций.
В общем, мошенники украли у него 293 тысячи рублей. Оперативники установили, что абонентские номера злоумышленников зарегистрированы в Приморском крае. Полицейские рекомендуют жителям Приангарья хранить в секрете конфиденциальные данные банковской карты.