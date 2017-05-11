Дело о нападении на труженицу тыла под Каслями передано в СК

По требованию прокурора дело о разбойном нападении на труженицу тыла в деревне Знаменка (Каслинский район) передано в Следственный комитет по Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В настоящее время обвиняемая арестована, а к расследованию привлечены опытные сотрудники Следственного комитета», — сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Напомним, разбойное нападение на женщину 1926 года рождения произошло 8 мая. По информации прокуратуры, ранее судимая жительница Снежинска (ЗАТО, Челябинская область), находясь в состоянии алкогольного опьянения в деревне Знаменка, проникла в дом и избила пенсионерку.

«Она нанесла женщине множественные удары металлическим чайником по голове, а также пинала пострадавшую, требуя деньги. В результате пенсионерке, самоотверженно трудившейся в годы ВОВ на благо Победы и награжденной медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов”, причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении прокуратуры.

Злоумышленница похитила 340 рублей и скрылась. В тот же день она была задержана сотрудниками ОУР ОМВД по Каслинскому району. В настоящее время ей предъявлено обвинение по пункту «в» части 4 статьи 162 УК.