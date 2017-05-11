ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев наездов на пешеходов

В 15.15 водитель неустановленного автомобиля, при выезде с парковки напротив дома № 14а по пр. Амирхана, не уступил дорогу и совершил наезд на 15-летнюю девочку, после чего в нарушение п. 2.5 ПДД с места происшествия уехал. В результате ДТП школьница получила ушиб мягких тканей и гематому в области бедра.

В этот же день в 19.50 водитель неустановленного автомобиля, следуя по ул. Шмидта со стороны ул. Чехова в направлении ул. Вишневского напротив дома № 8 по ул. Шмидта совершил наезд на 41-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила закрытый перелом первого пальца левой стопы.

Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев происшествий по телефону: 8 (843) 5−333−819.

Всего, по данным ГИБДД города, за прошедшие сутки Правила дорожного движения нарушили 883 водителя и 327 пешеходов, в том числе 9 автомобилистов задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.