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11:34 (мск), источник: AmurMedia.ru

Улица Брестская в Хабаровске ушла под воду

Последствия коммунальной аварии устраняют специалисты (ВИДЕО).

Хабаровск, 11 мая, AmurMedia.

Настоящий потоп образовался сегодня на улице Брестской в Кировском районе Хабаровска. В настоящее время последствия коммунальной аварии устраняют специалисты, сообщили корр. ИА AmurMedia в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Затопленная улица в Северном микрорайоне краевого центра попала сегодня в объективы видеокамер взволнованных горожан. По наблюдениям очевидцев, мощные потоки воды берут начало от одного из жилых домов на упомянутой улице. Импровизированное озеро в этом месте стремительно разрастается. Однако, как выяснилось, ситуация уже находится под контролем.

— Да, в этом месте образовался порыв. Сообщение об этом передано в муниципальные тепловые сети. Специалисты выехали на место, В настоящее время они устраняют последствия аварии, — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Хабаровска.

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