Улица Брестская в Хабаровске ушла под воду
Последствия коммунальной аварии устраняют специалисты (ВИДЕО).
Последствия коммунальной аварии устраняют специалисты (ВИДЕО).
Хабаровск, 11 мая, AmurMedia.
Настоящий потоп образовался сегодня на улице Брестской в Кировском районе Хабаровска. В настоящее время последствия коммунальной аварии устраняют специалисты, сообщили корр. ИА AmurMedia в Единой
Затопленная улица в Северном микрорайоне краевого центра попала сегодня в объективы видеокамер взволнованных горожан. По наблюдениям очевидцев, мощные потоки воды берут начало от одного из жилых домов на упомянутой улице. Импровизированное озеро в этом месте стремительно разрастается. Однако, как выяснилось, ситуация уже находится под контролем.
— Да, в этом месте образовался порыв. Сообщение об этом передано в муниципальные тепловые сети. Специалисты выехали на место, В настоящее время они устраняют последствия аварии, — сообщили в Единой