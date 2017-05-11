Улица Брестская в Хабаровске ушла под воду

Хабаровск, 11 мая, AmurMedia.

Настоящий потоп образовался сегодня на улице Брестской в Кировском районе Хабаровска. В настоящее время последствия коммунальной аварии устраняют специалисты, сообщили корр. ИА AmurMedia в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Затопленная улица в Северном микрорайоне краевого центра попала сегодня в объективы видеокамер взволнованных горожан. По наблюдениям очевидцев, мощные потоки воды берут начало от одного из жилых домов на упомянутой улице. Импровизированное озеро в этом месте стремительно разрастается. Однако, как выяснилось, ситуация уже находится под контролем.