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11:30 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Генпрокуратура проверяет регионы ДФО на готовность к лесным пожарам

Генеральная Прокуратура России после увеличения количества и площадей лесных пожаров организовала проверки в Амурской области, Приморском крае и Еврейской АО, сообщили в ведомстве.

Проверки организованы в регионах, где пожары наиболее распространены и наносят наибольший вред природе и самим жителям, отмечают в прокуратуре.

Помимо трёх регионов Дальнего Востока, ревизии подвергнут и Забайкальский и Красноярский края, Иркутскую, Свердловскую и Челябинскую области, а также республику Бурятия.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской попросил Генпрокуратуру проверить готовность местных властей к пожароопасному сезону ещё в апреле. По его словам, работа организована «из ряда вон плохо».

С начала пожароопасного сезона на Дальнем Востоке зафиксировали 709 лесных пожаров, огонь прошёл 104,3 тыс. гектаров. В этом году в ДФО прогнозируют дальнейший рост площадей природных пожаров.

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Генпрокуратура проверяет регионы ДФО на готовность к лесным пожарам
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