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11:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе насмерть сбили пенсионерку

Пожилая женщина не дошла до пешеходного перехода 50 метров.

Сегодня утром, 11 мая, в Уфе на проспекте Октября сбили пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. От полученных травм пенсионерка погибла на месте. Известно, что до пешеходного перехода она не дошла всего 50 метров.

Видео инцидента появилось в сообществе «Дорожный патруль» в соцсетях. Очевидцы в комментариях также подтверждают информацию о том, что женщина сама перебегала дорогу. Сотрудникам ГИБДД и полиции предстоит выяснить более подробные обстоятельства дела.

— Бабушка пыталась перейти восьмиполосный проспект с интенсивным движением недалеко светофора, и это — единственная причина ДТП, — предполагает уфимец Даниил Чепайкин.

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