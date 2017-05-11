В Уфе насмерть сбили пенсионерку
Пожилая женщина не дошла до пешеходного перехода 50 метров.
Пожилая женщина не дошла до пешеходного перехода 50 метров.
Сегодня утром, 11 мая, в Уфе на проспекте Октября сбили пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. От полученных травм пенсионерка погибла на месте. Известно, что до пешеходного перехода она не дошла всего 50 метров.
Видео инцидента появилось в сообществе «Дорожный патруль» в соцсетях. Очевидцы в комментариях также подтверждают информацию о том, что женщина сама перебегала дорогу. Сотрудникам ГИБДД и полиции предстоит выяснить более подробные обстоятельства дела.
— Бабушка пыталась перейти восьмиполосный проспект с интенсивным движением недалеко светофора, и это — единственная причина ДТП, — предполагает уфимец Даниил Чепайкин.