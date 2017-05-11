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11:02 (мск), источник: Вести - Самара

В Тольятти прекращена работа нелегального мини-завода по выпуску моторных масел

По факту «Незаконного использования чужого товарного знака» возбуждено уголовное дело.

Производственный корпус находился в промзоне на окраине города и судя по кадрам оперативной съемки, проблем со сбытом у предпринимателей не было.

На готовую продукцию наклеивались поддельные этикетки известных мировых производителей.

Но проведенный анализ показал, что масло от подпольного завода даже близко не соответствовало оригиналам и требованиям технического регламента.

Нелегальное производство было пересечено сотрудниками полиции при поддержке бойцов спецназа Росгвардии.

По факту «Незаконного использования чужого товарного знака» возбуждено уголовное дело.

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