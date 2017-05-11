В Тольятти прекращена работа нелегального мини-завода по выпуску моторных масел
По факту «Незаконного использования чужого товарного знака» возбуждено уголовное дело.
По факту «Незаконного использования чужого товарного знака» возбуждено уголовное дело.
Производственный корпус находился в промзоне на окраине города и судя по кадрам оперативной съемки, проблем со сбытом у предпринимателей не было.
На готовую продукцию наклеивались поддельные этикетки известных мировых производителей.
Но проведенный анализ показал, что масло от подпольного завода даже близко не соответствовало оригиналам и требованиям технического регламента.
Нелегальное производство было пересечено сотрудниками полиции при поддержке бойцов спецназа Росгвардии.
По факту «Незаконного использования чужого товарного знака» возбуждено уголовное дело.