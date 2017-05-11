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11:29 (мск), источник: СуперОмск

В Омске таксист заснял нападение на себя

В социальной сети «ВК» появилось видео, на котором омский таксист заснял нападение на себя. Происшествие случилось на улице 3-й Енисейской.

«Клиент повел себя неадекватно. На подмогу ему прилетел его собрат: обоих залил газом и маленько руками. Эта пара моментально исчезла, зато из дома высыпало пятьсот пацифистов обоих полов, но одинаковой национальности. Глава семейства, попросил прощения за своего малолетнего гостя, на этом расстались. Напомню, что эти и другие приключения доступны в Омске всего за 95 рублей», — сообщает сам водитель такси.

На видео хорошо слышно, что пассажир в неадекватном состоянии намерился померяться силой с водителем. Ему на подмогу пришел еще один человек, вместе они пытались поколотить таксиста, но им это не удалось.

Оказалось, что в доме неподалеку живет семья, именно у них в гостях и сидел агрессивный пассажир такси. Хозяин «вечеринки» извинился перед таксистом уже после конфликта, изобиловавшего матами и рукоприкладством.

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