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16:19 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре бывшего полицейского будут судить за смертельное ДТП

Следственный отдел по Карасунскому округу СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отдела ГИБДД ОМВД России по Динскому району.

Источник: Югополис

По версии следствия, вечером 28 января 2017 года мужчина двигался на автомобиле Nissan Pathfinder по автодороге «Темрюк-Краснодар- Кропоткин» по направлению в сторону хутора Ленина. В районе 197 километра водитель после маневра выехал на обочину, где наехал на 65-летнего пешехода. В результате причиненных травм пострадавший скончался на месте.

После ДТП обвиняемый скрылся с места происшествия, однако вскоре, не справившись с управлением, наехал на железобетонный отбойник. Согласно данным проведенного медицинского освидетельствования он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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