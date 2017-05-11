В Краснодаре бывшего полицейского будут судить за смертельное ДТП
Следственный отдел по Карасунскому округу СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отдела ГИБДД ОМВД России по Динскому району.
Следственный отдел по Карасунскому округу СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отдела ГИБДД ОМВД России по Динскому району.
По версии следствия, вечером 28 января 2017 года мужчина двигался на автомобиле Nissan Pathfinder по автодороге «Темрюк-Краснодар- Кропоткин» по направлению в сторону хутора Ленина. В районе 197 километра водитель после маневра выехал на обочину, где наехал на 65-летнего пешехода. В результате причиненных травм пострадавший скончался на месте.
После ДТП обвиняемый скрылся с места происшествия, однако вскоре, не справившись с управлением, наехал на железобетонный отбойник. Согласно данным проведенного медицинского освидетельствования он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, сообщает