На закрытой свалке в Светлом складировали опасные отходы
На закрытой свалке в Светлом складировали опасные отходы. Факты нарушения природоохранного законодательства выявила прокуратура, сообщает
На закрытой свалке в Светлом складировали опасные отходы. Факты нарушения природоохранного законодательства выявила прокуратура, сообщает
Установлено, что ООО «Ремжилфонд» (компания отвечает за сбор и вывоз мусора в районе) транспортирует и размещает отходы на арендуемом земельном участке на месте бывшей свалки. При этом лицензия на размещение отходов I — IV классов опасности (это, например, люминесцентные лампы, все приборы, содержащие ртуть, аккумуляторные батареи, остатки строительных лакокрасочных материалов, покрышки, строительный мусор) у предприятия отсутствует.
Да и свалка, на которую складировался мусор, не включена в государственный реестр объектов размещения отходов.
«По результатам проверки природоохранный прокурор возбудил в отношении предприятия и его генерального директора дела об административных правонарушениях. На них наложен штраф в 284 тысячи рублей», — сообщили в