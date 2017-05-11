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12:19 (мск), источник: АиФ Калининград

На закрытой свалке в Светлом складировали опасные отходы

На закрытой свалке в Светлом складировали опасные отходы. Факты нарушения природоохранного законодательства выявила прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Аргументы и факты

Установлено, что ООО «Ремжилфонд» (компания отвечает за сбор и вывоз мусора в районе) транспортирует и размещает отходы на арендуемом земельном участке на месте бывшей свалки. При этом лицензия на размещение отходов I — IV классов опасности (это, например, люминесцентные лампы, все приборы, содержащие ртуть, аккумуляторные батареи, остатки строительных лакокрасочных материалов, покрышки, строительный мусор) у предприятия отсутствует.

Да и свалка, на которую складировался мусор, не включена в государственный реестр объектов размещения отходов.

«По результатам проверки природоохранный прокурор возбудил в отношении предприятия и его генерального директора дела об административных правонарушениях. На них наложен штраф в 284 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе.

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