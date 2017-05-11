На закрытой свалке в Светлом складировали опасные отходы

Установлено, что ООО «Ремжилфонд» (компания отвечает за сбор и вывоз мусора в районе) транспортирует и размещает отходы на арендуемом земельном участке на месте бывшей свалки. При этом лицензия на размещение отходов I — IV классов опасности (это, например, люминесцентные лампы, все приборы, содержащие ртуть, аккумуляторные батареи, остатки строительных лакокрасочных материалов, покрышки, строительный мусор) у предприятия отсутствует.

Да и свалка, на которую складировался мусор, не включена в государственный реестр объектов размещения отходов.