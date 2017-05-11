«Ловца покемонов» Соколовского приговорили к условному сроку
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости.
На оглашении приговора судья подчеркнула, что «во всех представленных девяти видеороликах отмечен признак возбуждения национальной или религиозной вражды: по религиозному признаку — это верующие, священнослужители, мусульмане, по национальному, социальному — священнослужители, феминистки».
В августе прошлого года Соколовский разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в
Согласно решению суда, блогер оскорбил религиозные чувства не только христиан, но и мусульман. Кроме того, по мнению судьи, его действия были направлены на возбуждение ненависти к Русской православной церкви и лично к патриарху Кириллу.
Блогера также признали виновным в незаконном приобретении специального технического средства: во время обыска у него дома нашли ручку с видеокамерой (лицензию на ее покупку выдает ФСБ).
Сам блогер в последнем слове заявил, что предъявленные обвинения шокировали его. На допросах он отказался признать себя виновным.