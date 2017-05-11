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11:26 (мск), источник: РИА Новости

«Ловца покемонов» Соколовского приговорили к условному сроку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал блогера Руслана Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам условного заключения.

Источник: РИА Новости

На оглашении приговора судья подчеркнула, что «во всех представленных девяти видеороликах отмечен признак возбуждения национальной или религиозной вражды: по религиозному признаку — это верующие, священнослужители, мусульмане, по национальному, социальному — священнослужители, феминистки».

В августе прошлого года Соколовский разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце блогер высмеял основы христианства.

Согласно решению суда, блогер оскорбил религиозные чувства не только христиан, но и мусульман. Кроме того, по мнению судьи, его действия были направлены на возбуждение ненависти к Русской православной церкви и лично к патриарху Кириллу.

Блогера также признали виновным в незаконном приобретении специального технического средства: во время обыска у него дома нашли ручку с видеокамерой (лицензию на ее покупку выдает ФСБ).

Сам блогер в последнем слове заявил, что предъявленные обвинения шокировали его. На допросах он отказался признать себя виновным.

Комментарии
8
А Б
Было бы интересно узнать у судьи, как она сама понимает свои слова в свете ст. 29 Основного закона Рф, её Конституции.
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daf
можно понять штраф, можно выговор..но уголовное наказание почти четыре года просить..у нас жулье на столько не садят
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Скорпион
Какой он радостный оказался услышав приговор, соколовский лучше играй в доту и не рыпайся:)))))))
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