Пьяный водитель из Бричанского района сбил на трассе столб и перевернулся

24-летний водитель из Бричанского района врезался в столб и перевернулся. Авария произошла на трассе у села Кристены. Столб в результате удара рухнул.

Сам водитель отделался лёгким испугом. А вот автомобилю предстоит серьёзный ремонт. Прибывшая на место ДТП полиция установила, что водитель был пьян.

За вождение в нетрезвом виде ему грозит штраф до 25 тысяч леев. Кроме того, на ближайшие три года парня могут лишить водительских прав.