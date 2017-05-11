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13:10 (мск), источник: Publika.md

Пьяный водитель из Бричанского района сбил на трассе столб и перевернулся

24-летний водитель из Бричанского района врезался в столб и перевернулся. Авария произошла на трассе у села Кристены. Столб в результате удара рухнул.

Источник: Publika.md

24-летний водитель из Бричанского района врезался в столб и перевернулся. Авария произошла на трассе у села Кристены. Столб в результате удара рухнул.

Сам водитель отделался лёгким испугом. А вот автомобилю предстоит серьёзный ремонт. Прибывшая на место ДТП полиция установила, что водитель был пьян.

За вождение в нетрезвом виде ему грозит штраф до 25 тысяч леев. Кроме того, на ближайшие три года парня могут лишить водительских прав.

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