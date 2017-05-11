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11:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

До 10 лет тюрьмы грозит грабителю, напавшему на красноярский банк

Инцидент произошел в августе 2016 года в Советском районе.

Следователи закончили расследование дела по факту разбойного нападения на отделение банка в Советском районе Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел в августе 2016 года на ул. 9 мая. Тогда в полицию поступила информация о неизвестном мужчине, который зашел в отделение банка и выстрелил в воздух, потребовав от сотрудников выдать ему деньги.

Кассир выдала ему все наличные, грабитель сложил их в рюкзак и ринулся к выходу. Однако довести дело до конца злоумышленнику не удалось. Его задержал 66-летний пенсионер, который оказался военным в отставке. Пожилой мужчина скрутил грабителя, отнял у него оружие и удерживал до приезда полиции.

Злоумышленником оказался 18-летний парень. В отношении него было возбуждено дело, согласно 162 статье уголовного кодекса. Сейчас все материалы переданы в суд. К слову, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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