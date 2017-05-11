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11:45 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жительница Пермского края торговала отравленным алкоголем

Женщина продавала спиртное с ацетоном под видом водки.

Жительницу Лысьвы будут судить за продажу токсичного алкоголя. Как рассказали в краевом следственном комитете, 42-летняя женщина работала товароведом у индивидуального предпринимателя. В ноябре 2016 года она купила спиртосодержащие жидкости. Алкоголь она позже продала жителям одного из сел Лысьвенского городского округа под видом водки.

Как позже выяснили эксперты, к известному напитку жидкость не имела никакого отношения. В её составе обнаружили завышенное содержание альдегидов, этиловый эфир, ацетон и токсичную микропримесь.

Женщину обвиняют в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья. Уголовное дело направлено в суд.

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