Екатеринбургский «ловец покемонов» получил условный срок

Суд назначил Р. Соколовскому наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

«Вина Соколовского установлена», — заявила судья.

Р. Соколовский признан виновным по девяти эпизодам по ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), по семи эпизодам по ч.1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и по ст.138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).