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12:05 (мск), источник: Интерфакс

Екатеринбургский «ловец покемонов» получил условный срок

Екатеринбург. 11 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг огласил обвинительный приговор блогеру Руслану Соколовскому, который играл в церкви Екатеринбурга в игру Pockemon Go, сообщил корреспондент агентства «Интерфакс-Урал» из зала суда.

Суд назначил Р. Соколовскому наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

«Вина Соколовского установлена», — заявила судья.

Р. Соколовский признан виновным по девяти эпизодам по ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), по семи эпизодам по ч.1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и по ст.138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

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